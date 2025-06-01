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ЦСКА — «Ростов». Суперфинал Кубка России: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 17:15 Автор: Андрей Моисеев




Стало известно время начала Суперфинала Кубка России по футболу 2025 года. В решающем матче турнира ЦСКА сыграет с «Ростовом».

ЦСКА - Ростов в Суперфинале Кубка России по футболу 2025

В финале Пути РПЛ армейцы в серии послематчевых пенальти обыграли питерский «Зенит», «Ростов» в решающем поединке Пути регионов со счетом 2:1 одолел «Спартак».

В последний раз клубы встречались между собой в конце ноября прошлого года. Матч 16-го тура РПЛ в Москве завершился победой гостей со счетом 2:1.

ЦСКА восемь раз (в последний раз — в 2023 году) становился обладателем Кубка России. «Ростов» становился обладателем титула в 2014 году.

Смотреть онлайн Суперфинал Кубка России 2025 можно на «Матч ТВ», а также на сайте и в приложении FONBET. Прямая трансляция с арены «Лужники» начнется 1 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
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    Фото: ФК «Ростов»







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