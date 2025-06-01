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Когда начинается сезон КХЛ-2025/2026

Сегодня, 14:16 Автор: Андрей Моисеев




Стало известно, когда начинается сезон 2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября 2025 года.

Регулярный чемпионат КХЛ 2025 2026

В этот вечер состоится матч за Кубок Открытия, в котором встретятся финалисты последнего Кубка Гагарина. В Ярославле местный «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором».

В течение регулярного чемпионата каждая команда проведет по 2 игры с каждым из соперников (44 матча). Команды Западной конференции проведут еще 20 игр внутри своей конференции и 4 в рамках добора, а команды Восточной — 22 игры внутри конференции и 2 в рамках добора.

Завершится регулярный сезон КХЛ 20 марта будущего года. Плей-офф стартует 23 марта, финальная серия начнется 11 мая, седьмой матч запланирован на 23 мая.
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    Фото: ХК «Трактор»







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