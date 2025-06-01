«Бедные смеются, богатые плачут» 2 сезон 15 серия: смотреть онлайн Сегодня, 13:36 Автор: Андрей Моисеев









Сериал рассказывает о жизни и отношениях обитателей роскошного особняка на Рублевке, которых нанял на работу олигарх Сергей Воронцов. Премьера 2 сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут» состоялась 12 мая 2025 года на телеканале ТНТ. Заключительная 16-я серия будет показана 5 июня. Дата выхода: 15-я серия — 4 июня 16-я серия — 5 июня Премьера сериала состоялась 12 февраля 2024 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 7 марта. Всего в 1 сезоне было снято 16 серий. Смотреть онлайн бесплатно 15 серию можно на телеканале ТНТ в 22:00 мск. Новые эпизоды доступны в хорошем качестве по подписке в кинотеатре PREMIER (1-я серия — бесплатно). Жанр — комедия. Режиссеры — Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Анна Лобанова. Страна — Россия. Актеры — Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алёна Хмельницкая, Анна Снаткина, Серафима Соловьева, Сергей Ланбамин.

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