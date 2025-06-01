HR Новости

Иран и Израиль на карте мира, карта Ближнего Востока

Сегодня, 19:57 Автор: Андрей Моисеев




На Ближнем Востоке снова жарко. Израиль 13 июня нанес первые ракетные удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана.

Иран и Израиль на карте мира

Бомбежкам подверглись Тегеран и другие города, где расположены ядерные объекты страны. В ответ Иран наносит массированные ракетные удары по всей территории Израиля.

В последние дни многие пользователи поисковых систем интересуются, где находится на карте Ближний Восток. Или часто в запросе упоминается словосочетание «ближайший восток».

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Израиль находится на побережье Средиземного моря, Иран расположен в Передней Азии. Расстояние от Ирана до Израиля — 921 км, расстояние от Тегерана до Тель-Авива — 1552 км. Между странами нет прямой границы.
  • Карта: Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
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    Фото: HR Новости







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