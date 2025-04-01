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Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание

Сегодня, 10:33 Автор: Андрей Моисеев




Чемпионат мира по футболу ЧМ 2026

Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026), в котором впервые примут участие 48 команд, пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Известны города и стадионы, на которых прозвучит стартовый свисток и пройдет финал турнира. Решающий поединок ЧМ-2026 состоится в Нью-Йорке 19 июля. Точнее, в Нью-Джерси, на домашней арене двух команд по американскому футболу. Самый первый матч ЧМ-2026 состоится 11 июня в Мехико на знаменитой «Ацтеке», где проходили матчи чемпионатов мира 1970 и 1986 годов, сообщает официальный сайт ФИФА.

48 команд будут разделены на 12 групп по четыре в каждой. Групповой этап стартует 11 июня и продлится до 27 июня, матчи 1/16 финала состоятся с 28 июня по 3 июля, игры 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля, четвертьфиналы — с 9 по 11 июля. Проведение полуфинальных игр запланировано 14 и 15 июля.

Сборная Мексики проведет две игры на знаменитой «Ацтеке» и один раз сыграет в Гвадалахаре. Канадцы два раза сыграют в Ванкувере и один раз в Торонто. Американцы встретятся с соперниками в Лос-Анджелесе и Сиэтле.
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    Фото: Getty Images







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