«Вашингтон» сыграет с «Каролиной»в 1/4 финала плей-офф НХЛ Сегодня, 11:26 Автор: Андрей Моисеев









В 1/4 финала плей-офф НХЛ-2025 «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Каролина Харрикейнз». Хоккеисты из столицы США набрали 111 очков и стали лучшей командой Восточной конференции. «Ураганы» набрали 99 очков и заняли четвертое место на Востоке. На первом этапе «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» в пятиматчевой серии, «Каролина» также в пяти встречах прошла «Нью-Джерси Дэвилз». Смотреть онлайн 1 матч серии «Вашингтон» — «Каролина» можно во ВКонтакте. Расписание игр станет известно позднее. В последний раз команды встречались между собой в первом раунде Кубка Стэнли-2019. Тогда «Кэпиталз» выиграл первые два домашних матча, но в итоге упустил победу в серии (3—4). В прошлом году «Вашингтон» вылетел в первом раунде, а «Каролина» проиграла «Рейнджерс» в 1/4 финала.

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Фото: USA TODAY















