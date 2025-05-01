HR Новости

«Ходячие мертвецы. Мертвый город» 2 сезон: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 08:41 Автор: Андрей Моисеев




«Ходячие мертвецы» — один из лучших сериалов, в котором группа людей пытается выжить во время зомби-апокалипсиса.

Факт: сериал снят по одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.

Сериал Ходячие мертвецы 2010 – 2022

Премьера сериала «Ходячие мертвецы» состоялась 31 октября 2010 года на кабельном телеканале AMC, заключительная серия была показана 5 декабря.

Первый сезон содержит 6 серий, со второго по девятый — по 16 серий, десятый — 22 серии, одиннадцатый сезон — 24 серии.

Восемь эпизодов второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», основанного на персонажах оригинального телесериала Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн), будут выходить еженедельно по понедельникам с 5 мая 2025 года. Финал состоится 23 июня, к релизу третьего сезона «Дэрила Диксона».

Дата выхода:

5 серия — 2 июня

6 серия — 9 июня

Смотреть онлайн 2 сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» в хорошем качестве в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko и Wink.

Оригинальное название — The Walking Dead.

Жанр — ужасы, триллер, драма.

Страна — США.

Актеры — главного героя, Рика Граймса, сыграл 36-летний (на момент выхода 1 сезона) Эндрю Линкольн. В других ролях снимались: Норман Ридус, Джон Бернтал, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Лорен Коэн, Кристиан Серратос, Джош Макдермитт, Данай Гурира, Сет Гиллиам, Чендлер Риггз и другие.
  • «Дом Дракона» 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    •

    Фото: AMC







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    40 лет спустя: как выглядят актеры из фильма «Назад в будущее»
    «Метод» (2025) 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    Футбол. ЧМ-2026: когда начнется, где пройдет, расписание
    «Эдмонтон» — «Флорида»: 1-й матч финала Кубка Стэнли 2025
    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 2 июня
    50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю
    «Титаны» 2 сезон: смотреть онлайн
    «Постучись в мою дверь»: смотреть сериал онлайн
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Ходячие мертвецы. Мертвый город» 2 сезон: смотреть сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru