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Плей-офф НХЛ 2024/2025: кто вышел в финал, расписание, результаты

Сегодня, 07:21 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники финала Кубка Стэнли.

Финал Кубка Стэнли 2025

В финал плей-офф НХЛ-2025 вышли «Флорида» и «Эдмонтон». «Пантерз» обыграли в полуфинале «Каролину» со счетом 4–1 в серии, а «Ойлерз» переиграли с таким же счетом «Даллас».

Год назад команды встречались в решающих матчах Кубка Стэнли. Обладателем почетного трофея стала «Флорида», одержавшая победу в седьмом решающем матче.

Обладатели Кубка Стэнли

Расписание финальных матчей: 5, 7, 10, 13, 15, 18*, 21* июня.

* если понадобится. Даты указаны по московскому времени. Все игры будут начинаться в 03:00 мск.
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    Фото: НХЛ







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