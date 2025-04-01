«Спрячь меня»: смотреть онлайн турецкий сериал

Турецкий сериал «Спрячь меня» - это история о том, как наследник богатой семьи влюбляется в служанку своей избалованной невесты.

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2023 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел 2 мая 2024 года. Всего за один сезон было снято 26 серий (длина каждой — около двух часов).

В России сериал «Спрячь меня» с 15 февраля 2025 года показывал телеканал «Домашний». Хронометраж на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название — Sakla Beni.

Жанр — драма, мелодрама.

Страна — Турция.

Режиссер — Надим Гюч.

Актеры — Ураз Кайгыларолу, Джемре Байсел, Асуде Калебек, Шенай Гюрлер, Джейда Дювенджи, Нилюфер Ачикалын, Севинч Эрбулак, Низам Намидар, Гёкшен Атеш, Камиль Гюлер.

Смотреть онлайн бесплатно все 77 серий сериала на сайте телеканала «Домашний».