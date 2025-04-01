HR Новости

«Спрячь меня»: смотреть онлайн турецкий сериал

Сегодня, 08:20 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал «Спрячь меня» - это история о том, как наследник богатой семьи влюбляется в служанку своей избалованной невесты.

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2023 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел 2 мая 2024 года. Всего за один сезон было снято 26 серий (длина каждой — около двух часов).

Турецкий сериал Спрячь меня

В России сериал «Спрячь меня» с 15 февраля 2025 года показывал телеканал «Домашний». Хронометраж на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название — Sakla Beni.

Жанр — драма, мелодрама.

Страна — Турция.

Режиссер — Надим Гюч.

Актеры — Ураз Кайгыларолу, Джемре Байсел, Асуде Калебек, Шенай Гюрлер, Джейда Дювенджи, Нилюфер Ачикалын, Севинч Эрбулак, Низам Намидар, Гёкшен Атеш, Камиль Гюлер.

Смотреть онлайн бесплатно все 77 серий сериала на сайте телеканала «Домашний».
  • «Великолепный век»: смотреть сериал онлайн
    •

    Фото: Star TV







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Карта: Подывотье в Брянской области, дом родителей Большунова
    «Моя прекрасная жизнь»: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Спрячь меня»: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Гипнозис» (2025) 4 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Атаки беспилотников 26 апреля, сбитые БПЛА за ночь
    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в четвертьфинал, расписание
    Новый Иерусалим на карте Белгородской области
    «Спартак» – ЦСКА: начало матча, смотреть онлайн
    «Битва сильнейших» 2 сезон 15 выпуск: смотреть онлайн 26 апреля


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru