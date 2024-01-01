50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

Вчера, 09:07 Автор: Андрей Моисеев





В списке 50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли за всю историю

Статистика на 18 мая 2024 года.



1. Уэйн Гретцки - 382 (122+260)

2. Марк Мессье - 295 (109+186)

3. Яри Курри - 233 (106+127)

4. Гленн Андерсон - 214 (93+121)

5. Сидни Кросби - 201 (71+130)

6. Яромир Ягр - 201 (78+123)

7. Пол Коффи - 196 (59+137)

8. Бретт Халл - 190 (103+87)

9. Джо Сакик - 188 (84+104)

10. Дуг Гилмор - 188 (60+128)



Для каждого хоккеиста указано количество набранных очков за карьеру, в скобках приведено количество заброшенных шайб и передач (гол+пас).



100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю



11. Стив Айзерман - 185 (70+115)

12. Никлас Лидстрем - 183 (54+129)

13. Брайан Троттье - 182 (71+111)

14. Евгений Малкин - 180 (67+113)

15. Рэй Бурк - 180 (41+139)

16. Жан Беливо - 176 (79+97)

17. Сергей Федоров - 176 (52+124)

18. Денис Савар - 175 (66+109)

19. Марио Лемье - 172 976+96)

20. Петер Форсберг - 171 (64+107)

21. Никита Кучеров - 167 (53+114)

22. Денис Потвин - 165 (56+109)

23. Майк Босси - 160 (85+75)

24. Горди Хоу - 160 (68+92)

25. Бобби Смит - 160 (64+96)

26. Эл Макиннис - 160 (39+121)

27. Клод Лемье - 158 (80+78)

28. Адам Оутс - 156 (42+114)

29. Ларри Мерфи - 152 (37+115)

30. Стэн Микита - 150 959+91)

31. Мариан Хосса - 149 (52+97)

32. Брайан Пропп - 148 (64+84)

33. Марк Рекки - 147 (61+86)

34. Майк Модано - 146 (58+88)

35. Крис Челиос - 144 (31+113)

36. Ларри Робинсон - 144 (28+116)

37. Рон Френсис - 143 (46+97)

38. Джо Павелски - 142 (74+68)

39. Александр Овечкин - 141 (72+69)

40. Жак Лемер - 139 (61+78)

41. Брэд Маршан - 138 (56+82)

42. Патрик Кейн - 138 (53+85)

43. Фил Эспозито - 137 (61+76)

44. Брэндан Шэнахэн - 134 (60+74)

45. Ги Лефлер - 134 (58+76)

46. Джо Торнтон - 134 (32+102)

47. Эса Тикканен - 132 (72+60)

48. Стив Лармер - 131 (56+75)

49. Бобби Халл - 129 (62+67)

50. Анри Ришар - 129 (49+80)



Выделены действующие игроки.