Когда начинается сезон КХЛ 2025/2026, расписание матчей

Стало известно, когда начинается сезон 2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября 2025 года.

Регулярный чемпионат КХЛ 2025 2026

В этот вечер состоится матч за Кубок Открытия, в котором встретятся финалисты последнего Кубка Гагарина. В Ярославле местный «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором».

На следующий день свои первые матчи проведут 8 команд: «Металлург» – «Ак Барс», «Торпедо» – «Салават Юлаев», ЦСКА – «Динамо» М, «Шанхай Дрэгонc» – СКА.

В течение регулярного чемпионата КХЛ каждая команда проведет по 2 игры с каждым из соперников (44 матча). Команды Западной конференции проведут еще 20 игр внутри своей конференции и 4 в рамках добора, а команды Восточной — 22 игры внутри конференции и 2 в рамках добора.

Из состава участников исключен «Витязь». «Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс» и переехал из Мытищ в Санкт-Петербург. «Лада» переведена из Восточной в Западную конференцию.

Завершится регулярный сезон КХЛ 20 марта будущего года. Плей-офф стартует 23 марта, финальная серия начнется 11 мая, седьмой матч запланирован на 23 мая.
    Фото: HR Новости







