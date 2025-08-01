HR Новости

«Зимородок» 3 сезон: смотреть онлайн на НТВ

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. Последняя 28 (101) серия вышла на экраны 4 апреля 2025 года.

Смотреть онлайн турецкий сериал Зимородок 3 сезон на НТВ

Телеканал НТВ с 30 июня 2025 года начал показ 3 сезона. Сериал выходит в эфир с понедельника по пятницу в 14:00 по московскому времени.

Отзывы: «пожалуй, поставлю заново к просмотру 3 сезон, еще побалдею чуток», «печально, конечно, что последние серии слили, слепили и кинули публике, как будто что-то съедобное», «смотрела последню серию перемотками. Роды убили, как еще Казым с Орханом не заглянули туда, откуда внучка появилась».

Премьера сериала состоялась в Турции на канале Star TV в 2022 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий.

1 сезон: 23 сентября 2022 — 6 июня 2023 (36 серий)

2 сезон: 15 сентября 2023 — 7 июня 2024 (37 серий)

3 сезон: 13 сентября 2024 — 4 апреля 2025 (28 серий)

Хронометраж серий на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Смотреть онлайн сериал «Зимородок» в кинотеатрах Иви и START (1 серия 1 сезона на START бесплатно).

Оригинальное название — Yali Çapkini.

Жанр — драма, мелодрама.

Страна — Турция.

Режиссеры — Бурджу Алптекин.

Актеры — Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.
