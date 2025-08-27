Колонка юмора. Защитник СКА высказался о планах клуба на новый сезон

Новичок клуба КХЛ СКА Тревор Мерфи высказался о планах команды на предстоящий сезон. Многих хоккейных болельщиков рассмешило заявление защитника.

«Подготовка проходит хорошо. Мы хотим выиграть чемпионат, и это наша главная задача на новый сезон», – цитирует Мерфи Metaratings.

С кем СКА собирается выиграть сезон? С тренером Ларионовым, который ничего не добился на клубном уровне? С Мерфи и Голдобиным, при этом потеряв в межсезонье четырех лучших бомбардиров?

Напомним, весной СКА занял седьмое место в Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо».