HR Новости

Колонка юмора. Защитник СКА высказался о планах клуба на новый сезон

27.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




Новичок клуба КХЛ СКА Тревор Мерфи высказался о планах команды на предстоящий сезон. Многих хоккейных болельщиков рассмешило заявление защитника.

Защитник СКА Тревор Мерфи высказался о планах клуба на новый сезон

«Подготовка проходит хорошо. Мы хотим выиграть чемпионат, и это наша главная задача на новый сезон», – цитирует Мерфи Metaratings.

С кем СКА собирается выиграть сезон? С тренером Ларионовым, который ничего не добился на клубном уровне? С Мерфи и Голдобиным, при этом потеряв в межсезонье четырех лучших бомбардиров?

Напомним, весной СКА занял седьмое место в Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо».
  • Когда начинается сезон КХЛ 2025/2026
    •

    Фото: sports.ru







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Где находится Нелеповка на карте Донецкой области
    Расписание матчей Кубка России по футболу 2025/2026
    Разговоры о важном 1 сентября 2025
    «Хутор» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода на ТНТ
    Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
    Топ-20 центральных нападающих по версии NHL Network
    WADA нашла в допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» шесть запрещенных веществ
    Где находится Первое Мая на карте Донецкой области
    По верии THN Никита Кучеров наберет 123 очка в регулярке
    Колонка юмора. Защитник СКА высказался о планах клуба на новый сезон


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru