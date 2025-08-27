По верии THN Никита Кучеров наберет 123 очка в регулярке 27.08.2025 Автор: Андрей Моисеев









Канадское издание The Hockey News составило список хоккеистов, которые наберут больше всех очков в регулярном чемпионате 2025/2026. Возглавляет рейтинг нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который по мнению экспертов THN наберет 127 результативных баллов (45 шайб и 82 передачи). Второе место в списке занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» – 123 (43+80), третье – 123 (41+82). На четвертом месте находится чех Давид Пастрняк из «Бостона» – 115 (52+63), замыкает пятерку лидеров форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль – 110 (55+55). В прошлом сезоне Кучеров возглавил список лучших бомбардиров регулярки – 121 очко (37 шайб и 84 передачи).

Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2024/2025



Фото: USA TODAY















