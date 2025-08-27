HR Новости

Топ-20 центральных нападающих по версии NHL Network

27.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




Эксперты NHL Network составили список лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги на сегодня. В нем нет ни одного российского хоккеиста.

Никита Кучеров наберет 123 очка в регулярке 2025 2026

Возглавляет рейтинг нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место занимает Натан Маккиннон из «Колорадо», на третьей строчке расположился одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль.

По первой десятке вопросов нет, разве что вызывают удивление места Сидни Кросби и Александра Баркова. Ветеран «Питтсбурга» на данный момент тянет максимум на 10-е место в подобном списке, финского хоккеиста тоже надо было опустить на несколько позиций ниже.
