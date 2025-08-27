Топ-20 центральных нападающих по версии NHL Network

Эксперты NHL Network составили список лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги на сегодня. В нем нет ни одного российского хоккеиста.

Возглавляет рейтинг нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место занимает Натан Маккиннон из «Колорадо», на третьей строчке расположился одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль.

По первой десятке вопросов нет, разве что вызывают удивление места Сидни Кросби и Александра Баркова. Ветеран «Питтсбурга» на данный момент тянет максимум на 10-е место в подобном списке, финского хоккеиста тоже надо было опустить на несколько позиций ниже.