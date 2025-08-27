HR Новости

WADA нашла в допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» шесть запрещенных веществ

27.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




В допинг-пробе Игоря Григоренко нашли шесть запрещенных веществ, сообщает официальный сайт ИИХФ. В настоящее время Григоренко занимает пост генерального директора хоккейного клуба «Сочи».

Проба, в которой нашли следы метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина, датируется 2015 годом.

Хоккеист выступал за «Ладу», «Северсталь», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Магнитку», в которой завершил карьеру игрока в 2018 году. В 2011 году игрок в составе уфимского клуба стал обладателем Кубка Гагарина.

ИИХФ отстранила Григоренко от любой хоккейной деятельности на четыре года.
    
