Где находится Первое Мая на карте Донецкой области 27.08.2025 Автор: Андрей Моисеев









Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал Минобооны России. Коме того, бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск (Покровск), Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Если смотреть на карту Донецкой области, поселок Первое Мая (после 2024 года — Леонтовичи) расположен в Покровском районе, в двух километрах к юго-западу от районнго центра.

Где находится Нелеповка на карте Донецкой области



Фото: Google Карты















