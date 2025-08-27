Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал Минобооны России.
Коме того, бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск (Покровск), Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка Донецкой Народной Республики.
Если смотреть на карту Донецкой области, поселок Первое Мая (после 2024 года — Леонтовичи) расположен в Покровском районе, в двух километрах к юго-западу от районнго центра.