Результаты матчей 6-го тура РПЛ, турнирная таблица

Сегодня, 07:50




С 22 по 24 августа в Российской футбольной Премьер-лиге состоялись восемь матчей.

В пятницу «Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2).

В субботу «Спартак» обыграл в гостях «Рубин» (2:0), «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0), «Ломомотив» поделил очки с «Ростовом» (3:3), московское «Динамо» обыграло «Пари НН» (3:0).

В воскресенье «Краснодар» забил шесть мячей «Крыльям Советов» (6:0), ЦСКА переиграл «Акрон» (3:1), «Балтика» одержала гостевую победу над «Сочи» (2:0).

Турнирная таблица РПЛ после 6-го тура выглядит следующим образом:

Турнирная таблица РПЛ на сегодня
