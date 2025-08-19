«Метод» (2025) 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн

Загадочный и неординарный следователь Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского продолжает вместе с напарницей розыск маньяков и убийц.

3 сезон сериала «Метод»

Премьера 3 сезона сериала «Метод» состоится в 2025 году. В прошлом году в Санкт-Петербурге прошли съемки третьей части, режиссером картины стал Юрий Быков, работавший над первым сезоном. Константин Хабенский вернулся к роли следователя Родиона Меглина, а главную женскую роль исполнила Анна Савранская, которая известна зрителям по фильму «Лед 3».

О точной дате выхода на экраны пока не сообщалось.

Интересный факт: Юрий Быков не только сядет в режиссерское кресло, но и исполнит роль детектива по кличке «Худой».

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала «Метод» состоялась 18 октября 2015 года на Первом канале. Всего в первом сезоне было снято 16 серий, которые выходили по воскресеньям.

1 сезон: 18 октября — 20 декабря 2015 (16 серий)

2 сезон: 8 ноября 2020 — 28 марта 2021 (16 серий)

Смотреть онлайн все серии можно на платформах Иви и Конопоиск.

Отзывы: «сомнительный детектив, еще менее очевидна морально-воспитательная функция сериала, но как зрелище он вполне заслуживает внимания», «настоящий криминальный триллер, в котором главная задача зрителя — самому не стать психом от происходящего вокруг главных героев», «нестандартный, захватывающий сюжет держит в напряжении, а загадочная личность следователя Родиона Меглина в исполнении Хабенского придает этому сериалу особенный шик».

Жанр — триллер, криминал, драма.

Режиссер — Юрий Быков.

Страна — Россия.

Актеры — Константин Хабенский, Паулина Андреева, Анна Савранская, Алексей Серебряков, Александр Цекало, Виталий Кищенко, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников.

Интересный факт: в 2017 году права на показ сериала были проданы известному стриминговому видеосервису Netflix.