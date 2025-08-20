HR Новости

«Хутор» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода на ТНТ

20.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




В комедийном сериале «Хутор» бегущий от долга в 2 миллиона долларов финансовый гуру Артем попадает на хутор к Бате, который занимается перевоспитанием заблудших душ.

Сериал Хутор 2025

Премьера сериала «Хутор» состоялась 10 июля 2025 года. Новые серии выходят еженедельно по четвергам. Всего в сериале 17 эпизодов.

Дата выхода:

14 и 15 серии — 21 августа.

16 и 17 серии — 28 августа.

Отзывы: «Изначально думал что Романович будет позориться во всех сериях, но оказалось все гораздо приятнее», «Сюжет у сериала слабый, хороший юмор мог бы помочь, но его нет», «Только из-за Куценко 3 звезды, посмотрев три серии, понял, что четвертую смотреть не буду».

Смотреть онлайн сериал «Хутор» в хорошем качестве в кинотеатрах PREMIER и START (1 и 2 серии бесплатно).

С 25 августа сериал начнет показывать телеканал ТНТ.

Смотреть трейлер в нашем Telegram-канале.

Жанр — комедия.

Режиссер — Илья Силаев.

Страна — Россия.

Актеры — главные роли в сериале исполнили 58-летний Гоша Куценко («Скорая помощь») и 33-летний Сергей Романович («Чернобыль: Зона отчуждения»). В других ролях снялись Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова.
  • «Скорая помощь» 8 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    •

    Фото: START







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Карта: Сухецкое и Панковка в ДНР, Новогеоргиевка в Днепропетровской области
    «Лихач» 4 сезон: дата выхода на НТВ, смотреть сериал онлайн
    «Хутор» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода на ТНТ
    «Детройт» выведет 91-й номер Сергея Федорова из обращения
    42 украинских БПЛА сбили за ночь над областями России
    СКА забрал лучшего бомбардира «Спартака» Голдобина
    «Метод» (2025) 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    «Динамо» предлагает «Сьону» 2 млн за Антона Миранчука
    Расписание матчей 6-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция
    Результаты матчей 5-го тура РПЛ, турнирная таблица


    © 2007-2025 hockeyreview@mail.ru