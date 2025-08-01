HR Новости

Разговоры о важном: тема 1 сентября 2025

Сегодня, 08:29 Автор: Андрей Моисеев




Первый в новом учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 1 сентября 2025 года, будет посвящен Дню знаний.

Разговоры о важном 1 сентября 2025

Цель урока: формирование у обучающихся представления о практическом применении знаний в процессе развития и самореализации; проблематизация в сознании обучающихся ценности знаний, получаемых в школе, вне школы и самостоятельно; повышение мотивации школьников к приобретению новых знаний.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
    Фото: разговорыоважном.рф







