«Макрон» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода на ТНТ

Сериал рассказывает о том, как 24-летний парень влюбляется в свою 44-летнюю начальницу. Молодой человек привозит невесту на родину в Архангельскую область, чтобы познакомить ее со своими родителями.

Премьера сериала «Макрон» состоялась 11 ноября 2024 года на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Okko.

С 25 августа 2025 года на телеканале ТНТ начался повторный показ сериала.

Интересный факт: актрисе Марии Александровой, исполнившей роль Вики, 42 года; Алексею Лукину, сыгравшего в сериале Андрея Егорова, в апреле исполнилось 25 лет.

Жанр — комедия, мелодрама.

Режиссер — Ирина Аркадьева.

Страна — Россия.

Актеры — Марина Александрова, Алексей Лукин, Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак, Дарья Пицик, Ольга Хохлова.