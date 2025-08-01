«Макрон» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода на ТНТ

Сериал рассказывает о том, как 24-летний парень влюбляется в свою 44-летнюю начальницу. Молодой человек привозит невесту на родину в Архангельскую область, чтобы познакомить ее со своими родителями.
Премьера сериала «Макрон» состоялась 11 ноября 2024 года на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Okko.
С 25 августа 2025 года на телеканале ТНТ начался повторный показ сериала.
Интересный факт: актрисе Марии Александровой, исполнившей роль Вики, 42 года; Алексею Лукину, сыгравшего в сериале Андрея Егорова, в апреле исполнилось 25 лет.
Жанр — комедия, мелодрама.
Режиссер — Ирина Аркадьева.
Страна — Россия.
Актеры — Марина Александрова, Алексей Лукин, Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак, Дарья Пицик, Ольга Хохлова.