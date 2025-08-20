HR Новости

«Детройт» выведет 91-й номер Сергея Федорова из обращения

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» выведет из обращения 91-й номер Сергея Федорова. Специальная церемония состоится 12 января 2026 года перед домашним матчем с «Каролиной», сообщает официальный сайт команды.

В составе «Детройта» нападающий выступал с 1990 по 2023 годы и за 13 лет трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В 908 играх Федоров забил 400 шайб и сделал 554 результативные передачи.

В честь 100-летия НХЛ включила форварда в список 100 величайших игроков лиги за всю историю.

В последний раз, в 2007 году, «Ред Уингз» вывел из обращения 19-й номер Стива Айзермана.
