СКА забрал лучшего бомбардира «Спартака» Голдобина

Хоккейный клуб СКА, который с этого сезона возглавляет Игорь Ларионов, забрал нападающего Николая Голдобина из списка отказов, сообщает официальный сайт КХЛ.

Несколько дней назад «Спартак» решил избавиться от лучшего бомбардира команды последних двух лет и поместил нападающего в список отказов.

Контракт хоккеиста с красно-белыми заканчивался в конце сезона 2025/2026.

29-летний Голдобин перешел в «Спартак» летом 2023 года и два года подряд становился лучшим бомбардиром команды. В сезоне 2023/2024 игрок набрал 78 очков и занял третье место в регулярном чемпионате по системе «гол+пас». Этой весной Голдобин набрал 54 очка и опять стал лучшим в команде по этому показателю.