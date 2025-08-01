«Триггер» 4 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн

В третьем сезоне популярного российского сериала главный герой в исполнении Максима Матвеева возвращается в Москву, чтобы помочь пациентам своими оригинальными методами. Кто Артем Стрелецкий — гениальный психолог или манипулятор?

Премьера 3 сезона сериала «Триггер» состоялась 19 сентября 2024 года. С 17 марта 2025 года фильм показывали на Первом канале.

Отзывы: «очень яркий сериал про настройщика наших мозгов», «столько интриг и напряжения что драматичная лента выталкивала из зоны комфорта не только пациентов Артема, но и меня как зрителя», «рекомендую к просмотру, у кого много времени, Иванову обожаю».

1 сезон: 10 февраля — 5 марта 2020 (16 серий)

2 сезон: 7 января — 14 мая 2022 (16 серий)

3 сезон: 19 сентября — 7 ноября 2024 (8 серий)

Смотреть онлайн сериал «Триггер» в онлайн-кинотеатрах PREMIER и «Кинопоиск».

Создатели сериала заявили, что 4 сезон точно будет. Выйдет он в 2025 году, но дата премьеры пока не анонсирована.

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.

Страна — Россия.

Актеры — Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.