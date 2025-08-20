«Лихач» 4 сезон: дата выхода на НТВ, смотреть сериал онлайн

Российский сериал «Лихач» рассказывает о полковнике полиции Сергее Сотникове — начальнике уголовного розыска Сочи и харизматичном байкере.

В 4 сезоне Сотников увольняется с поста начальника угрозыска и наслаждается свободой, гоняя на своем байке. Но одно происшествие, участником которого он становится, заставляет его вернуться в отдел в должности рядового сотрудника.

Дата выхода 4 сезона. Съемки нового сезона прошли в Сочи и Санкт-Петербурге, а новые серии будут выходить на НТВ с 1 сентября 2025 года.

Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 24 августа 2020 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 4 сентября. В 1 сезоне было снято 30 серий.

1 сезон: 24 августа — 4 сентября 2020 (20 серий)

2 сезон: 3 — 21 октября 2022 (30 серий)

3 сезон: 18 — 31 декабря 2023 (24 серии)

Жанр — детектив, приключения.

Страна — Россия.

Актеры — Никита Панфилов, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова, Мария Сандлер, Игорь Головин, Ульяна Никулина.