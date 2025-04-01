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Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2024/2025

Сегодня, 06:20 Автор: Андрей Моисеев




Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2024/2025

Список самых результативных игроков НХЛ по итогам регулярного чемпионата 2024/2025 возглавляет нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На счету хоккеиста 37 шайб и 84 передачи (121 очко).

Год назад форвард «Лайтнинг» завершил сезон, имея в активе 144 очка.

Натан Маккиннон из «Колорадо» имеет в активе 116 (32+84) очков. На третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 106 (52+54).

На четвертом месте находится чех Давид Пастрняк из «Бостона» — 106 (43+63), замыкает пятерку лидеров форвард «Торонто» Митч Марнер — 102 (27+75).

Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 13-м месте — 89 (37+52).
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    Фото: nhl.com







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