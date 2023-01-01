«Факел» - лучший клуб РПЛ прямо сейчас

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Сегодня, 11:54




Факел Воронеж

В российской футбольной премьер-лиге сезон 2023/2024 подошел к экватору, каждая команда провела по 15 матчей.

Если смотреть на турнирную таблицу по итогам первого круга, то на первом месте расположился «Краснодар», в активе которого 32 очка, вторую строчку занимает прошлогодний чемпион «Зенит» (30). По 25 очков набрали сразу три команды - московское «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА.

Чемпионат начался в июле, но интереснее было бы посмотреть на результаты команд, показанные ими в октябре и ноябре. Всего за этот период (с 10-го по 15-й туры) каждая команда провела по шесть матчей. Матчи 10-го тура начались в сентябре, но завершился он уже в октябре. Кто оказался в тройке лидеров за это время?

Больше всех очков (14) в шести играх набрал воронежский клуб. «Факел» за это время одержал четыре победы и 2 матча завершил вничью. Второе и третье места в нашей таблице поделили между собой питерский «Зенит» и казанский «Рубин». Обе команды в октябре и ноябре набрали по 13 очков (4 победы, ничья и поражение).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком октября.





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