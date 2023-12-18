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Рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024

Сегодня, 14:26


Лучшие хоккеисты КХЛ в сезоне 2023/2024

«Спортивное обозрение» составило рейтинг лучших игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024.

1. Владимир Ткачев («Авангард»)
Лучший бомбардир чемпионата (55 очков) проводит блестящий сезон. До личного рекорда 28-летнему хоккеисту осталось набрать всего четыре балла.

2. Рид Буше («Авангард»)
Американец, которому в сентябре исполнилось 30 лет, раскрылся именно в Омске. Буше возглавляет список снайперов текущего чемпионата (28 шайб).

3. Николай Голдобин («Спартак»)
Хоккеист раскрылся именно в «Спартаке» и уже на 15 очков превысил свой личный рекорд результативности.

4. Джордан Уил («Динамо» М)
Канадец за шесть лет в НХЛ так ничего и не достиг, а в КХЛ стал настоящей звездой. Второй год подряд Уил возглавляет список лучших бомбардиров «Динамо».

5. Александр Никишин (СКА)
Один из двух защитников в нашем рейтинге. Самый результативный на сегодня игрок обороны и обладатель самого сильного броска на Матче звезд, который состоялся в Санкт-Петербурге. И ему всего 22 года.

6. Никита Гусев («Динамо» М)
Нынешний чемпионат станет для нападающего самым успешным с 2019 года, когда в составе СКА Гусев установил личный рекорд результативности.

7. Александр Самонов («Салават Юлаев»)
Голкиперу 28 лет и он обрел в Уфе второе дыхание. Самонов в тройке лидеров по основным вратарским показателям.

8. Павел Порядин («Спартак»)
Партнер Голдобина по тройке нападения за восемь лет в «Нефтехимике» не набирал больше 37 очков. Сейчас в активе форварда 41 балл.

9. Василий Атанасов («Торпедо»)
21-летний игрок - открытие сезона! Лучший бомбардир команды, за игрой которого интересно наблюдать в каждом матче.

10. Никита Нестеров (ЦСКА)
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина и сегодня является лидером обороны армейского клуба.

Ранее мы составили рейтинг лучших российских хоккеистов НХЛ за всю историю.





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