Где находится Гагаузия на карте Молдавии

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Если смотреть на карту Молдавии, то автономное территориальное образование Гагаузия находится на юге страны и включает в себя три района. Столица автономии — город Комрат с населением 20 тысяч жителей.

Расстояние от административного центра Гагаузии до столицы страны Кишинева составляет 80 километров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу автономии Евгению Гуцул, Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева попросит помощи у всех, включая Россию. Ранее она заявила, что начнет процедуру отделения от Республики Молдовы в случае продолжения интеграции с Румынией.

Фото: Google Карты