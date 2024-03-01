Спортивное обозрение

Плей-офф КХЛ-2024: расписание и результаты матчей

Вчера, 23:27


Расписание плей-офф КХЛ 2024

В плей-офф КХЛ-2024 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С этого сезона КХЛ немного видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап будет прошел по старым правилам, то на втором между собой будут встречаться клубы из разных конференций.

Все обладатели Кубка Гагарина

Расписание финальных матчей станет известно после полуфиналов.

2 апреля «Локомотив» дома переиграл «Трактор» со счетом 5:2.

Расписание матчей 1/2 финала

Локомотив – Трактор – 5:2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 апреля

Металлург – Автомобилист – 3 (17:00 мск), 5, 7, 9, 11, 13, 15 апреля
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
  • «Локомотив» в полуфинале, у «Авангарда» не хватило сил
  • Расписание трансляций матчей РПЛ 2023/2024 по каналам ТВ
  • «Автомобилист» обыграл СКА и вышел в полуфинал плей-офф
  • «Трактор» выиграл у «Динамо» и стал первым полуфиналистом плей-офф
  • Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ-2024
  • Обладатели Кубка Гагарина
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 апреля 2024 года
    Плей-офф КХЛ-2024: расписание и результаты матчей
    В Москве похолодает сразу на 17 градусов. Ожидается дождь
    Где находится Вантаа на карте Финляндии: стрельба в школе
    Пранкеры Вован и Лексус разоблачили Томаса Баха
    Российский футбол очищается от татуировок и пирсинга
    Федотов неудачно дебютировал в НХЛ, «Филадельфия» проиграла
    Где находятся Елабуга и Нижнекамск на карте России
    Бомбардиры НХЛ 2023/2024 на сегодня
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 2 апреля 2024 года


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru