Плей-офф КХЛ-2024: расписание и результаты матчей

Вчера, 23:27





В плей-офф КХЛ-2024 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С этого сезона КХЛ немного видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап будет прошел по старым правилам, то на втором между собой будут встречаться клубы из разных конференций.

Все обладатели Кубка Гагарина

Расписание финальных матчей станет известно после полуфиналов.

2 апреля «Локомотив» дома переиграл «Трактор» со счетом 5:2.

Расписание матчей 1/2 финала

Локомотив – Трактор – 5:2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 апреля

Металлург – Автомобилист – 3 (17:00 мск), 5, 7, 9, 11, 13, 15 апреля