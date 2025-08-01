Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны все 36 команд, которые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2025/2026.

Наибольшее представительство у англичан. В общем этапе от этой страны выступят «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», занявшие первые четыре места в АПЛ, победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», получивший дополнительную путевку за еврокубковые результаты Англии.

На групповом этапе могут сыграть четыре россиянина — полузащитник Александр Головин из «Монако», вратарь Никита Хайкин из «Буде-Глимт», голкипер Матвей Сафонов из «ПСЖ» и защитник Егор Сорокин из «Кайрата».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа, первые матчи состоятся 16 сентября.