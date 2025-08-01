Расписание матчей Кубка России по футболу 2025/2026

В четверг, 28 августа, состоится заключительный матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу сезона 2025/2026. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Московский «Локомотив» будут принимать «Акрон». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция запланирована на телеканале «Матч ТВ».

Клуб из Тольятти набрал 5 очков и занимает второе место в группе D, железнодорожники имеют в активе три балла и идут третьими в квартете. Лидирует ЦСКА (7 очков после 3 матчей), замыкает таблицу «Балтика» (0 очков после 3 игр).

Действующим обладателем Кубка России по футболу является ЦСКА, обыгравший в финале «Ростов» в серии послематчевых пенальти.