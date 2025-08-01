HR Новости

«Хутор» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода на ТНТ

Вчера, 08:33 Автор: Андрей Моисеев




В комедийном сериале «Хутор» бегущий от долга в 2 миллиона долларов финансовый гуру Артем попадает на хутор к Бате, который занимается перевоспитанием заблудших душ.

Сериал Хутор 2025

Премьера сериала «Хутор» состоялась 10 июля 2025 года. Новые серии выходят еженедельно по четвергам. Всего в сериале 17 эпизодов.

Дата выхода:

16 и 17 серии — 28 августа.

Отзывы: «Изначально думал что Романович будет позориться во всех сериях, но оказалось все гораздо приятнее», «Сюжет у сериала слабый, хороший юмор мог бы помочь, но его нет», «Только из-за Куценко 3 звезды, посмотрев три серии, понял, что четвертую смотреть не буду».

Смотреть онлайн сериал «Хутор» в хорошем качестве в кинотеатрах PREMIER и START (1 и 2 серии бесплатно).

С 25 августа сериал начал показывать телеканал ТНТ (в 19:00 мск).

Смотреть трейлер в нашем Telegram-канале.

Жанр — комедия.

Режиссер — Илья Силаев.

Страна — Россия.

Актеры — главные роли в сериале исполнили 58-летний Гоша Куценко («Скорая помощь») и 33-летний Сергей Романович («Чернобыль: Зона отчуждения»). В других ролях снялись Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова.
