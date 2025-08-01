HR Новости

Разговоры о важном 1 сентября 2025

Первый в новом учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 1 сентября 2025 года, будет посвящен теме «Зачем человеку учиться?».

Цель урока: формирование у обучающихся представления о роли знаний в развитии личности и общества. Влияние цифровых технологий на приобретение знаний. Развитие навыков работы в команде, уважения разных мнений, разрешения конфликтов и эмпатии в ходе школьного образования.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

8 сентября — Русский язык в эпоху цифровых технологий,

15 сентября — Цифровой суверенитет страны.
    Фото: разговорыоважном.рф







