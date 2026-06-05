«Вегас» выиграл у «Каролины» стартовый матч финала плей-офф НХЛ

В Роли состоялся первый финальный матч плей-офф НХЛ-2026, в котором «Каролина» принимала на своём льду «Вегас». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор, Иван Барбашёв, Вильям Карлссон, Бретт Хауден и Томаш Гертл. У проигравших отличились Николай Элерс (дважды), Джордан Стаал и Шейн Гостисбер.

Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев, защитник «Харрикейнз» Александр Никишин и форвард хозяев Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

Вторая игра пройдёт на льду «Леново Центра» в ночь на 5 июня.