Хоккей-обозрение

Свечников, Никишин и Чинахов набрали 5 очков в матче «Каролины» и «Питтсбурга»

Сегодня, 08:24 Автор: Андрей Моисеев




Александр Никишин, Каролина Харрикейнз

«Каролина» обыграла в серии буллитов «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Роли завершился со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Марк Янковски, Сет Джарвис, Александр Никишин и Джексон Блейк (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Брайан Раст (дважды), Энтони Манта и Ноэль Аччари.

Защитник хозяев Никишин забил гол в середине третьего периода и сделал один голевой пас.

Нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов записал на свой счёт две результативные передачи, в активе форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова один ассист.

В следующем матче «Каролина» 13 марта встретится с «Сент-Луисом», «Питтсбург» в этот же день сыграет с «Вегасом».
Фото: tsn.ca







