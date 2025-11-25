Свечников, Никишин и Чинахов набрали 5 очков в матче «Каролины» и «Питтсбурга» Сегодня, 08:24 Автор: Андрей Моисеев









«Каролина» обыграла в серии буллитов «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Роли завершился со счётом 5:4. В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Марк Янковски, Сет Джарвис, Александр Никишин и Джексон Блейк (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Брайан Раст (дважды), Энтони Манта и Ноэль Аччари. Защитник хозяев Никишин забил гол в середине третьего периода и сделал один голевой пас. Нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов записал на свой счёт две результативные передачи, в активе форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова один ассист. В следующем матче «Каролина» 13 марта встретится с «Сент-Луисом», «Питтсбург» в этот же день сыграет с «Вегасом».

Фото: tsn.ca
















