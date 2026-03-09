Шайбы Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампа-Бэй» Сегодня, 08:40 Автор: Андрей Моисеев









«Коламбус» выиграл в гостях у «Тампы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершилась со счётом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Конор Гарланд (дважды), Иван Проворов, Кирилл Марченко и Данте Фаббро. У проигравших отличились Гейдж Гонсалвес и Янис Мозер. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 30 бросков по своим воротам. Подопечные Джона Купера проиграли шесть из восьми игр после олимпийской паузы. В следующем матче «Коламбус» 13 марта сыграет с «Флоридой», «Тампа» в этот же день встретится с «Детройтом».

Фото: tsn.ca















