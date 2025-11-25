Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии: расписание матчей, составы команд

С 11 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдёт хоккейный турнир в рамках 25-х зимних Олимпийских игр. В соревновании примут участие 12 сборных команд.
В группу А попали сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Франции. В группе В выступят команды Финляндии, Швеции, Словакии и Италии. В группе С сыграют США, Германия, Латвия и Дания.
Расписание матчей
11 феврали: 18:40 Словакия – Финляндия, 23:10 Швеция – Италия.
12 февраля: 14:10 Швейцария – Франция, 14:40 Чехия – Канада, 23:10 Германия – Дания, 23:10 Латвия – США.
13 февраля: 14:10 Италия – Словакия, 14:10 Финляндия – Швеция, 18:40 Франция – Чехия, 23:10 Канада – Швейцария.
14 февраля: 14:10 Швеция – Словакия, 14:10 Германия – Латвия, 18:40 Финляндия – Италия, 23:10 США – Дания.
15 февраля: 14:10 Швейцария – Чехия, 18:40 Канада – Франция, 21:10 Дания – Латвия, 23:10 США – Германия.
17 февраля пройдут матчи квалификационного раунда, 18 февраля состоятся четвертьфиналы, 20 февраля будут сыграны полуфиналы, решающая игра пройдёт 22 февраля.
Составы команд
В заявке каждой сборной 25 игроков. Указаны хоккеисты, представляющие Национальную хоккейную лигу.
Канада (25 из НХЛ)
Вратари: Джордан Бинингтон («Сент-Луис»), Логан Томпсон («Вашингтон»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»).
Защитники: Кейл Макар, Деван Тэйвз (оба — «Колорадо»), Томас Харли («Даллас»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Шей Теодор («Вегас»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Трэвис Санхейм («Филадельфия»).
Нападающие: Брэндон Хагель, Брейден Пойнт, Энтони Чирелли (все — «Тампа-Бэй»), Брэд Маршан, Сэм Райнхарт (оба — «Флорида»), Митч Марнер, Марк Стоун (оба — «Вегас»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Ник Сузуки («Монреаль»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Том Уилсон («Вашингтон»), Бо Хорват («Айлендерс»).
США (25)
Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»).
Защитники: Брок Фэйбер, Куинн Хьюз (оба – «Миннесота»), Ноа Ханифин («Вегас»), Сет Джонс («Флорида»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»), Чарли Макэвой («Бостон»).
Нападающие: Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба – «Рейнджерс»), Мэттью Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брок Нелсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»).
Швеция (25)
Вратари: Филип Густавссон, Йеспер Валльстедт (оба — «Миннесота»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси»).
Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»), Юнас Бродин («Миннесота»), Филип Броберг («Сент-Луис»), Расмус Далин («Баффало»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Питтсбург»).
Нападающие: Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Понтус Хольмберг («Тампа-Бэй»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландеског («Колорадо»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Александер Веннберг («Сан-Хосе»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).
Финляндия (24)
Вратари: Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).
Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»).
Нападающие: Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба — «Даллас»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба — «Сиэтл»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба — «Флорида»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба — «Колорадо»), Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Чехия (12)
Вратари: Лукаш Достал («Анахайм»), Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Филадельфия»).
Защитники: Радко Гудас («Анахайм»), Филип Гронек («Ванкувер»).
Нападающие: Давид Пастрняк, Павел Заха (оба – «Бостон»), Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Томаш Гертл («Вегас»), Мартин Нечас («Колорадо»), Давид Кемпф («Ванкувер»), Радек Факса («Даллас»).
Швейцария (10)
Вратари: Акира Шмид («Вегас»).
Защитники: Роман Йози («Нэшвилл»), Янис Мозер («Тампа-Бэй»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси»).
Нападающие: Нико Хишир, Тимо Майер (оба — «Нью-Джерси»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Филипп Курашёв («Сан-Хосе»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Пиус Зутер («Сент-Луис»).
Словакия (7)
Защитники: Эрик Чернак («Тампа-Бэй»), Мартин Фехервари («Вашингтон»), Шимон Немец («Нью-Джерси»).
Нападающие: Далибор Дворски («Сент-Луис»), Мартин Поспишил («Калгари»), Павол Регенда, («Сан-Хосе»), Юрай Слафковски («Монреаль»).
Германия (7)
Вратарь: Филипп Грубауэр («Сиэтл»).
Защитник: Мориц Зайдер («Детройт»).
Нападающие: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джон Петерка («Юта»), Лукас Райхель («Ванкувер»), Тим Штюцле («Оттава»), Нико Штурм («Миннесота»).
Дания (7)
Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Мадс Сёгор («Оттава»).
Нападающие: Йонас Рендбьерг («Вегас»), Ларс Эллер («Оттава»), Николай Элерс («Каролина»), Оливер Бьёркстранд («Тампа-Бэй»), Оскар Фискер Мёльгор («Сиэтл»).
Латвия (6)
Вратари: Артур Шилов («Питтсбург»), Элвис Мерзликин («Коламбус»).
Защитник: Увис Балинскис («Флорида»).
Нападающие: Родриго Аболс («Филадельфия»), Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй»), Теодор Блюгерс («Ванкувер»).
Франция (1)
Нападающий: Александр Тексье («Монреаль»).