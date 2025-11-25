ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче полуфинала Кубка России

ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Поединок на «ВЭБ Арене» завершился со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Кирилл Глебов (54-я минута), Данил Круговой (69) и Матеус Алвес (90+3). У южан единственный мяч на счету Мозеса Кобнана (22).
Ответный матч состоится в Краснодаре 17 марта.
Во втором полуфинале Пути РПЛ встретятся московское «Динамо» и «Спартак».
В чемпионате РПЛ после 19 туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, «Краснодар» с 43 очками её возглавляет.