ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче полуфинала Кубка России Сегодня, 07:50 Автор: Андрей Моисеев









ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Поединок на «ВЭБ Арене» завершился со счётом 3:1. В составе победителей отличились Кирилл Глебов (54-я минута), Данил Круговой (69) и Матеус Алвес (90+3). У южан единственный мяч на счету Мозеса Кобнана (22). Ответный матч состоится в Краснодаре 17 марта. Во втором полуфинале Пути РПЛ встретятся московское «Динамо» и «Спартак». В чемпионате РПЛ после 19 туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, «Краснодар» с 43 очками её возглавляет.

Фото: РИА Новости















