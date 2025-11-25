Хоккей-обозрение

Если завтра плей-офф КХЛ, пары первого раунда Кубка Гагарина 2026

Сегодня, 10:41 Автор: Андрей Моисеев




Плей-офф КХЛ 2026

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. В этот день состоятся восемь матчей и станут известны пары первого раунда плей-офф.

На сегодня известны 15 из 16 участников Кубка Гагарина-2026.

Если бы матчи навылет начинались сегодня (11 марта), то сетка плей-офф выглядела бы следующим образом.

Западная конференция

«Локомотив» (1) – «Спартак» (8)
«Динамо» Минск (2) – «Динамо» Москва (7)
«Северсталь» (3) – СКА (6)
ЦСКА (4) – «Торпедо» (5)

Восточная конференция

«Металлург» (1) – «Сибирь» (8)
«Авангард» (2) – «Нефтехимик» (7)
«Ак Барс» (3) – «Трактор» (6)
«Автомобилист» (4) – «Салават Юлаев» (5)

Последние две пары в каждой конференции свои первые игры проведут 23 марта, оставшиеся участники стартуют в серии на следующий день.
