Если завтра плей-офф КХЛ, пары первого раунда Кубка Гагарина 2026 Сегодня, 10:41 Автор: Андрей Моисеев









Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. В этот день состоятся восемь матчей и станут известны пары первого раунда плей-офф. На сегодня известны 15 из 16 участников Кубка Гагарина-2026. Если бы матчи навылет начинались сегодня (11 марта), то сетка плей-офф выглядела бы следующим образом. Западная конференция «Локомотив» (1) – «Спартак» (8)

«Динамо» Минск (2) – «Динамо» Москва (7)

«Северсталь» (3) – СКА (6)

ЦСКА (4) – «Торпедо» (5) Восточная конференция «Металлург» (1) – «Сибирь» (8)

«Авангард» (2) – «Нефтехимик» (7)

«Ак Барс» (3) – «Трактор» (6)

«Автомобилист» (4) – «Салават Юлаев» (5) Последние две пары в каждой конференции свои первые игры проведут 23 марта, оставшиеся участники стартуют в серии на следующий день.

Фото: ХК «Металлург»
















