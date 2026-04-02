Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина-2026 2.04.2026 Автор: Андрей Моисеев









«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в шестом матче серии (4:3 2ОТ) и стал последним четвертьфиналистом плей-офф КХЛ-2026. Со стадии 1/4 финала встречаются между собой клубы из разных конференций. Группа А «Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5)

«Авангард» (2) — ЦСКА (4) Серии стартуют 8 апреля Группа Б «Металлург» (1) – «Торпедо» (6)

«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3) Серии стартуют 9 апреля Год назад пять из восьми представленных выше команд также играли в четвертьфинале. «Металлург», «Торпедо» и ЦСКА вылетели в 2025 году в первом раунде.

