Хоккей-обозрение

Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина-2026

2.04.2026 Автор: Андрей Моисеев




Плей-офф КХЛ 2026

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в шестом матче серии (4:3 2ОТ) и стал последним четвертьфиналистом плей-офф КХЛ-2026.

Со стадии 1/4 финала встречаются между собой клубы из разных конференций.

Группа А

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5)
«Авангард» (2) — ЦСКА (4)

Серии стартуют 8 апреля

Группа Б

«Металлург» (1) – «Торпедо» (6)
«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3)

Серии стартуют 9 апреля

Год назад пять из восьми представленных выше команд также играли в четвертьфинале. «Металлург», «Торпедо» и ЦСКА вылетели в 2025 году в первом раунде.
Фото: khl.ru







2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449