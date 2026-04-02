Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина-2026

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в шестом матче серии (4:3 2ОТ) и стал последним четвертьфиналистом плей-офф КХЛ-2026.
Со стадии 1/4 финала встречаются между собой клубы из разных конференций.
Группа А
«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5)
«Авангард» (2) — ЦСКА (4)
Серии стартуют 8 апреля
Группа Б
«Металлург» (1) – «Торпедо» (6)
«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3)
Серии стартуют 9 апреля
Год назад пять из восьми представленных выше команд также играли в четвертьфинале. «Металлург», «Торпедо» и ЦСКА вылетели в 2025 году в первом раунде.