«Каролина» победила «Вегас» во втором финальном матче плей-офф НХЛ

«Каролина» одержала победу над «Вегасом» во втором финальном матче Кубка Стэнли-2026 и сравняла счет в серии (1-1). Встреча в Роли завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Марк Янковски, Джордан Стаал с передачи Андрея Свечникова и Сет Джарвис на четвёртой минуте овертайма. У проигравших шайбы забросили Бретт Хауден (дважды), Марк Стоун. Вторую шайбу Хауден забил с передачи Ивана Барбашёва.

Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев, защитник «Харрикейнз» Александр Никишин не отметились результативными действиями.

Третья игра финальной серии плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 7 июня.