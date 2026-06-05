Хоккей-обозрение

«Каролина» победила «Вегас» во втором финальном матче плей-офф НХЛ

5.06.2026 Автор: Андрей Моисеев




Вегас Голден Найтс

«Каролина» одержала победу над «Вегасом» во втором финальном матче Кубка Стэнли-2026 и сравняла счет в серии (1-1). Встреча в Роли завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Марк Янковски, Джордан Стаал с передачи Андрея Свечникова и Сет Джарвис на четвёртой минуте овертайма. У проигравших шайбы забросили Бретт Хауден (дважды), Марк Стоун. Вторую шайбу Хауден забил с передачи Ивана Барбашёва.

Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев, защитник «Харрикейнз» Александр Никишин не отметились результативными действиями.

Третья игра финальной серии плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 7 июня.










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