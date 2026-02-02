Хоккей-обозрение

Сборная России встретится в конце марта с Никарагуа в Краснодаре

27.02.2026 Автор: Андрей Моисеев




Российский футбольный союз

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Никарагуа в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Встреча состоится 27 марта и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Сборная Никарагуа занимает 131 место в рейтинге Международной федерации футбола, российская команда находится на 36-й строчке в списке лучших по версии ФИФА.

В отборочном турнире к чемпионату мира по футболу сборная этой латиноамериканской страны заняла последнее четвёртое место в группе. Путевку на ЧМ-2026 из этого квартета завоевала команда Гаити.
