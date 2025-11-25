Хоккей-обозрение

«Динамо» разгромило «Спартак» в первом полуфинальном матче Кубка России

Вчера, 22:43 Автор: Андрей Моисеев




Динамо Москва - Спартак, Кубок России по футболу

Московское «Динамо» победило «Спартак» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Поединок на «ВТБ Арене» завершился со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Муми Нгамалё (6-я минута, 67), Давид Рикардо (70), Константин Тюкавин (73) и Максим Осипенко (83). У проигравших мячи забили Манфреда Угальде (30) и Кристофер Мартинс (90+2).

Ответная игра состоится на «Лукойл Арене» 18 марта.

В другом полуфинале Пути РПЛ встретятся ЦСКА выиграл в Москве у «Краснодара» 3:1.

В премьер-лиге после 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, «Спартак» идёт шестым.
Фото: ФК «Динамо» Москва







