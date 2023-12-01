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Большунов в России никому не нужен?

Сегодня, 14:06


Большунов в России никому не нужен

Очередной этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в эти дни в Кирово-Чепецке. 14 декабря запланировано проведение мужской и женской спинтерских гонок.

Все шесть дисциплин на первых двух этапах выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Может выиграть и сегодня.

Но кому это нужно, кроме самих спортсменов? Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» соревнования не показывает, увидеть лучших российских лыжников можно только на одном из YouTube каналов.

С другой стороны, государственный канал показывает Лигу Европы по футболу и запланировал на сайте трансляцию с этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме. Где наши спортсмены не участвуют.

Все этапы Кубка России можно было провести в регионах с комфортной погодой и откуда можно гарантированно вести качественные трансляции. Или Большунов в России никому не нужен?





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