Сегодня, 14:06





Очередной этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в эти дни в Кирово-Чепецке. 14 декабря запланировано проведение мужской и женской спинтерских гонок.



Все шесть дисциплин на первых двух этапах выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Может выиграть и сегодня.



Но кому это нужно, кроме самих спортсменов? Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» соревнования не показывает, увидеть лучших российских лыжников можно только на одном из YouTube каналов.



С другой стороны, государственный канал показывает Лигу Европы по футболу и запланировал на сайте трансляцию с этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме. Где наши спортсмены не участвуют.



Все этапы Кубка России можно было провести в регионах с комфортной погодой и откуда можно гарантированно вести качественные трансляции. Или Большунов в России никому не нужен?