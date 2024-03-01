Спортивное обозрение

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

Сегодня, 22:37


Александр Большунов

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в 2024 году в Архангельской области. Лучшие лыжники страны разыграют золотые медали в Центре лыжного спорта «Малиновка».

Известный комментатор федерального спортивного канала своим противостоянием с руководителем ФЛГР Еленой Вяльбе за неделю до старта начал разогревать интерес любителей этого вида спорта к предстоящему первенству.

Главные интриги ЧР в этом году. Сколько золотых медалей выиграет Александр Большунов? В какой форме Сергей Устюгов? Сможет ли Вероника Степанова укрепить свое лидерство? И наконец, в каком домике будет ночевать Дмитрий Губерниев?

Большунов выиграл в нынешнем сезоне 23 гонки и останавливаться не собирается. Единственная проблема - простуда, которую легендарный гонщик подхватил после Деминского марафона.

Сохраняем расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Кононовской.

Расписание ЧР по лыжным гонкам 2024

Заглавное фото: РИА НОВОСТИ
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    Источник: Спортивное обозрение







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