Расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

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Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в 2024 году в Архангельской области. Лучшие лыжники страны разыграют золотые медали в Центре лыжного спорта «Малиновка».



Известный комментатор федерального спортивного канала своим противостоянием с руководителем ФЛГР Еленой Вяльбе за неделю до старта начал разогревать интерес любителей этого вида спорта к предстоящему первенству.



Главные интриги ЧР в этом году. Сколько золотых медалей выиграет Александр Большунов? В какой форме Сергей Устюгов? Сможет ли Вероника Степанова укрепить свое лидерство? И наконец, в каком домике будет ночевать Дмитрий Губерниев?



Большунов выиграл в нынешнем сезоне 23 гонки и останавливаться не собирается. Единственная проблема - простуда, которую легендарный гонщик подхватил после Деминского марафона.



Сохраняем расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Кононовской.







Заглавное фото: РИА НОВОСТИ