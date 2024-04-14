Результаты матчей РПЛ 13 апреля, турнирная таблица

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В субботу 13 апреля в РПЛ состоялись четыре поединка. В этих матчах было забито 18 мячей.

«Спартак» отправился в гости к «Сочи» и потерял три очка в игре с аутсайдером, пропустив единственный мяч за 14 минут до конца второго тайма.

«Ахмат» встречался дома с «Балтикой» и семь раз вынимал мяч из сетки своих ворот. Калининградцы выиграли у команды из Грозного все четыре матча в этом сезоне, включая два кубковых, с общим счетом 14-2.

«Зенит» одержал волевую победу в Краснодаре благодаря точным ударам Матео Кассьерры и Артура. В составе хозяев отличился Лукас Оласа.

Завершился игровой день встречей в Черкизово, в которой «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (3:3).

Заглавное фото: Чемпионат.com