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Голы Овечкина в НХЛ, сколько осталось до рекорда Гретцки

Сегодня, 08:00


Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (на 5 апреля) 849. Чтобы опередить лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо 45 раз поразить ворота соперников.

Все юбилейные шайбы Овечкина

1-й - 06.10.2005 Коламбус
100-й - 13.10.2007 Рейнджерс
200-й - 06.02.2009 Лос-Анджелес
300-й - 06.04.2011 Торонто
400-й - 21.12.2013 Каролина
500-й - 11.01.2016 Оттава
600-й - 13.03.2018 Виннипег
700-й - 22.02.2020 Нью-Джерси
800-й - 14.12.2022 Чикаго

Лучше бомбардиры НХЛ на сегодня

12. з. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)
13. Овечкин - 1545 (849+696)
14. Джо Торнтон - 1539 (430+1109)

100 лучших бомбардиров за всю историю

Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Александр забил в свой третий сезон за океаном (65), в том же году игрок набрал наибольшее количество очков (112). В девяти чемпионатах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Боссии.

В поединке с «Аризоной» 6 ноября 2022 года хоккеист установил новый рекорд НХЛ по голам за одну команду. Другой рекорд российский снайпер покорил 1 января 2022-го. У Овечкина 312 точных бросков в большинстве и он является единоличным лидером по этому показателю.

100 лучших снайперов за всю историю

Лучшие снайперы за всю историю

1. Гретцки - 894 (1487 игр)
2. Овечкин - 849 (1419)
3. Горди Хоу - 801 (1767)
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    Источник: HR Новости







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