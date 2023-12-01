Бобби Орр о Большом театре: «Мы лишь думаем, что тренируемся»

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Известный канадский защитник Бобби Орр во время посещения Москвы в 70-х посетил Большой театр, посмотрел на репетицию балетной труппы и пообщался с известными артистами.



Легенда «Бостон Брюинз» был приятно удивлен, когда узнал, что родился в один день (20 ноября) с советской балериной Майей Присецкой.



«Был на уроке балета в Большом театре. Это просто потрясающе. И мало того, что я познакомился со звездами мирового балета. Посмотрев на их занятия, я понял, что мы, профессиональные хоккеисты, не тренируемся, а лишь думаем, что тренируемся. Ваши балерины могут поучить нас, как достигать высокого мастерства».



Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 16-м хоккеистом в истории НХЛ, который набрал 1500 очков в регулярных чемпионатах.